Barzaghi (Sky): “Conte, incontro in corso. Arrivato avvocato Inter?”

Matteo Barzaghi

Matteo Barzaghi, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato dell’incontro in corso in casa Inter per definire il futuro di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra o meno. Ecco le ultime

INCONTRO – Queste le parole di Barzaghi a “Sky Sport 24”: «Ci dovrebbe essere all’interno anche l’avvocato Angelo Capellini, che è quello che di solito si occupa dei contratti. È un incontro verità questo, per confrontarsi tutti insieme al tavolo. C’è praticamente tutta la dirigenza dell’Inter che prende le decisioni per la parte sportiva e per quella corporate. Adesso si sta capendo quale sarà il destino dell’Inter dell’anno prossimo, per capire se resterà Conte oppure no. Sappiamo che Steven Zhang voleva provare questa mediazione per capire se ci fossero i presupposti per continuare, dopo la finale di Europa League persa col Siviglia. Ha voluto mettere in agenda questo appuntamento, vediamo quello che succederà alla fine. Speriamo che ci sia una presa di posizione ufficiale per capire cosa accadrà dopo questo incontro».