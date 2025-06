Barzaghi: «Inter può recuperarne 3 per il River Plate! Notato una cosa»

Matteo Barzaghi ha indicato il suo punto di vista in merito al successo dell’Inter contro l’Urawa Red Diamonds con il punteggio di 2-1. Poi un commento in vista della sfida tra nerazzurri e River Plate.

IL RAGIONAMENTO – Matteo Barzaghi si è così espresso a Sky Sport a proposito della vittoria dell’Inter contro l’Urawa Reds per 2-1: «Il successo dei nerazzurri spalanca le porte degli ottavi di finale, per cui contro il River Plate i meneghini hanno 2 risultati su 3. In virtù della differenza reti, alla squadra nerazzurra basterebbe un pareggio. Andrebbe bene anche una sconfitta con annessa mancata vittoria del Monterrey contro l’Urawa Reds».

Barzaghi sui calciatori pronti a recuperare per Inter-River Plate e sulle novità di Chivu

I RECUPERI – Barzaghi ha poi proseguito: «L’Inter potrebbe recuperare qualcuno per la sfida contro il River Plate, in particolare Dumfries, Thuram e Frattesi. Non me li aspetto in campo dal primo minuto, ma potrebbero essere a disposizione».

IL CAMBIAMENTO – Barzaghi ha così concluso: «Abbiamo visto una squadra poco brillante, ma la notizia è che l’Inter non ci sta a perdere. L’Inter ha rimontato in entrambe le sfide giocate al Mondiale per Club, mostrando così una voglia di non arrendersi. La premessa è che Cristian Chivu si trova in una situazione non facile, dato che si trova alla 61esima partita stagionale dell’Inter, non ha avuto ritiro o giorni per lavorare. Qualcosa si nota dal punto di vista tattico, ma ci vorrà tempo per esprimere giudizi».