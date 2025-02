Barzaghi: «Inter, un dato abbastanza particolare! E non fa sorridere»

Archiviata la sconfitta contro la Juventus, in collegamento da Milano, Matteo Barzaghi su Sky Sport ha analizzato l’1-0 dei bianconeri contro l’Inter.

CARATTERISTICA – Matteo Barzaghi, noto giornalista vicino al mondo Inter, in diretta con Sky Sport ha parlato della sconfitta di ieri sera all’Allianz Stadium contro la Juventus. Questo il suo commento, con un dato abbastanza particolare: «Scontri in diretta, una tematica importante per l’Inter dopo la sconfitta con la Juve, un tema sottolineato anche da Inzaghi che deve cambiare marcia. È paradossale, perché l’anno scorso li ha vinti quasi tutti, abituata a essere sempre brillante nelle partite decisive. Quest’anno sta mancando questa caratteristica, si è visto ieri sera, ma anche all’andata e nei due derby».

Inter, un dato inquietante insegue i nerazzurri

DATO – Matteo Barzaghi poi, si concentra sulle giocate dei singoli e su un particolare dato numerico che non fa felice i tifosi nerazzurri: «L’Inter ha comunque creato palle gol non sfruttate da Lautaro Martinez e Dumfries, proprio potenziali occasioni. Nel secondo tempo, invece, non c’è più stato questo atteggiamento. Giuste le parole di Inzaghi e quelle di Mkhitaryan. Sono tematiche da approfondire, due punti di distacco non sono tanti. L’Inter ha comunque capito e tutto è alla portata, ma se si continua così difficilmente arriverà lo scudetto. Nella storia del club, quando non ha mai vinto né contro Milan né contro Juventus, non ha mai vinto lo scudetto alla fine».