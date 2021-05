Barzaghi: «Inter arrabbiata per l’arbitraggio di Calvarese! Ecco l’umore»

UMORE – Juventus-Inter ha fatto arrabbiare il club nerazzurro, svela Matteo Barzaghi : «Intanto posso che ieri i giocatori dell’ Inter ci tenevano tantissimo a fare risultato. Dopo il gol del 2-2, Romelu Lukaku e Milan Skriniar caricavano i compagni come se stessero giocando una finale. Avevano questa mentalità negli occhi. Intanto l’Inter è abbastanza arrabbiata per l’arbitraggio, io riporto quella che è la posizione del club nerazzurro. L’umore? L’umore è quello del dire ‘menomale che non ci giocavamo nulla’».

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: