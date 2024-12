Barella: «Vivo il calcio in un altro modo! Thuram? Ci ha migliorati»

Nicolò Barella sul suo modo di concepire oggi il calcio, ma anche sulla sua Inter. Poi belle parole anche su Marcus Thuram e sul gruppo. Battuta su Lazio-Inter.

CAMBIATO – Nicolò Barella, intervistato da DAZN, si esprime sulla sua crescita da calciatore in questi anni: «Ho cambiato il modo di vivere il calcio, cercando sempre di vincere, mostrare il mio valore, ma con più serenità e meno arroganza. Penso ad aiutare la squadra e i compagni, magari quando ero più giovane non arrivavo a fare questo ragionamento. Cerco di divertirmi al 100% e me li godo più che posso. Nel mio modo di giocare, ho cercato di perfezionare delle cose: prima ero più attratto di un recupero palla o di un gol, ma poi c’è tanto lavoro dietro, è questo l’ho imparato dai miei compagni con più esperienza. Tipo Mkhitaryan, che è fortissimo, ma non tutti sanno che lavoro fa dietro. Dipende dalle partite, ora opero più da ingegnere che da manovale».

Barella tra gruppo e campo: il vice capitano dell’Inter ha le idee chiare

THURAM E GRUPPO – Barella esalta il compagno Tikus e poi valorizza la forza del gruppo: «Quando i giocatori sono forti escono sempre, inserirsi così facilmente è stato incredibile. Ci vuole un po’ di adattamento, perché non è un modo di giocare facile, lui ci ha fatto fare uno step in più. Ci allunga la squadra, viene a giocare, lui è un ragazzo spettacolare. Con Lautaro Martinez bella coppia, più facile per noi compagni giocare. Un nuovo Brozo? Con Brozo ci sentiamo sempre, oggi è un gruppo talmente bello, che è difficile dire ‘ne scelgo uno’. Abbiamo trovato una coesione bella sia in campo nello spogliatoio».

AVVERSARI – Infine, il pensiero di Barella sul prossimo match: «Lazio-Inter scontro diretto? Roma sempre campo difficile, complimenti a loro per la scintilla che hanno trovato. Noi cercheremo di battere tutte le squadre per continuare con il nostro cammino. Mai facile ritrovare quella mentalità dopo aver vinto un campionato, importante ritrovare quella compattezza di prima, ma nelle ultime partite quello dimostrato in Champions League lo stiamo riportando pure in campionato».