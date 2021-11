Barella, tutto fatto per il rinnovo con l’Inter: oggi previsto l’annuncio!

Barella è pronto a firmare il suo nuovo contratto che lo legherà all’Inter per altri cinque anni, con aumento dell’ingaggio e probabile futura fascia da capitano. Già in giornata è attesa l’ufficialità.

TUTTO CONFERMATO – Barella, tutto confermato per il rinnovo con l’Inter: il centrocampista firmerà il suo nuovo contratto: prolungamento fino a giugno 2026, aumento dell’ingaggio a circa 5 milioni a stagione, e probabile futura fascia da capitano. L’Inter dunque blinda i suoi pilastri, secondo rinnovo in arrivo in casa nerazzurra dopo Lautaro Martinez. In giornata dovrebbe arrivare l’ufficialità da parte del club, c’è attesa addirittura nelle prossime ore. Il club adesso ha in programma nuovi incontri per discutere di altri rinnovi, come nel caso di Federico Dimarco e, soprattutto, Marcelo Brozovic che è in scadenza.