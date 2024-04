Barella al top? Sì! Il motivo è… L’ammonizione in Supercoppa − CdS

Nicolò Barella è uno dei giocatori più in forma di questa Inter. Il centrocampista sardo, scrive il Corriere dello Sport, può diventare il vero motore per lo sprint finale verso la seconda stella.

TOP − Nicolò Barella è uno dei giocatori più in forma di questa Inter e lo è ormai da un bel po’ di settimane. Secondo il Corriere dello Sport, questo upgrade di condizione è dovuto all’ammonizione rimediata in finale di Supercoppa italiana contro il Napoli a Riyad. Cartellino giallo pesante, che gli fece saltare la sfida di campionato giocata a Firenze contro la Fiorentina. Dal 23 gennaio al 4 febbraio, il centrocampista ha avuto la possibilità di ricaricare le batterie con un richiamo di preparazione ad hoc. Ora tutto ciò sta portando i suoi frutti. Barella sprinta verso la seconda stella. A centrocampo è un motore straordinario, capace di aiutare i compagni quando c’è da difendere, ma anche di farsi trovare pronto nel momento dell’offesa. Inoltre, a metà marzo ha trovato anche il gol con la maglia della Nazionale ad Harrison nella sfida vinta 2-0 dagli azzurri contro l’Ecuador. Il bottino in stagione con l’Inter, dal punto di vista numerico, appare ancora misero per uno come lui: due gol e sette assist. Ma ci sono ancora otto partite per rimediare. Il sardo va a caccia del suo secondo scudetto con la maglia dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia