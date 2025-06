Barella: «Tifosi, fidatevi! Stateci vicino». Poi descrive nuovi e giovani

Barella fa un appello ai tifosi dell’Inter per la stagione che verrà e allo stesso tempo descrive i nuovi arrivati e i giovani in ascesa.

APPELLO AI TIFOSI – A DAZN, Nicolò Barella fa una promessa: «Ai tifosi, sento di dire, che negli alti e nei bassi avuti e che possiamo avere, di starci vicino, di tifare come hanno sempre fatto, di riempire lo stadio come sempre, perché noi faremo sicuramente del nostro meglio. Devono fidarsi del mister e della società, che in questi anni ha dimostrato di sapersi muovere».

NUOVI ACQUISTI E GIOVANI IN RAMPA DI LANCIO – Sempre Barella sui nuovi arrivati e sui ragazzi giovani: «Sucic e Luis Henrique hanno grande qualità e ci possono dare una grande mano. Il campionato italiano è differente dagli altri e serve un periodo di adattamento. Ma il Mondiale per Club aiuterò loro per capire i meccanismi. Tutti gli altri, Pio (Esposito, ndr), Seba (Esposito, ndr), i ragazzi della Primavera. Luis? Ci è mancato un po’ in qualche partita, ossia il giocatore che salta l’uomo, che non ha paura di fare il dribbling e ci può dare una mano in diverse partite. Sucic ha qualità, visione di gioco. Carboni ha grande visione di gioco ed estro palla al piede. Pio non era così grosso quando si allenava con noi. Seba, l’ho sempre detto, ha una qualità immensa e gli serve solo la miccia per accendersi».

MODULO – Infine, una piccola battuta sul modulo. Così Barella: «Il modulo a quattro mi piace, serve trovare i meccanismi giusti ma sono convinto che il mister riuscirà a trovarli».