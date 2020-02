Barella: “Stankovic il mio idolo, lui piÃ¹ di un talento! Doppio simbolo”

Barella: “Stankovic il mio idolo, lui più di un talento! Doppio simbolo”

Intervistato dal sito ufficiale “Pirelli” – main sponsor dell’Inter – Nicolò Barella ha risposto ad alcune domande sulla sua passione per il calcio e sui suoi primi passi come giocatore.

PRIMI PASSI – A Cagliari, nel Cagliari, per il Cagliari. Questi i primi passi da calciatore di Nicolò Barella, che si è raccontato in un’intervista al sito ufficiale “Pirelli” – main sponsor dell’Inter – dove ha anche raccontato dei suoi inizi su un campo da calcio: «Ho iniziato a giocare a calcio quando ero molto giovane all’Accademia Gigi Riva, dove l’istruzione e gli aspetti sociali del gioco sono importanti allo stesso modo».

IDOLO NERAZZURRO – Come per molti tifosi nerazzurri, l’idolo di Nicolò Barella è un giocatore che – nel suo stesso ruolo – ha fatto di questi colori la sua ragione di stare in campo. Passione, grinta, determinazione. Tutto questo è Dejan Stankovic, le cui lodi sono state decantate anche dal centrocampista numero 23 dell’Inter: «Il mio idolo è Dejan Stankovic. Più di un talento, è un simbolo di passione e determinazione. Per lui non era mai finita fino all’ultimo secondo».