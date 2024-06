Barella dà buone speranze a Spalletti: le novità allenamento dell’Italia

Nicolò Barella torna a rassicurare Luciano Spalletti, come si evince dalle notizie dall’allenamento dell’Italia, a due giorni dalla sfida contro l’Albania. Resta però un dubbio.

BUONE NOTIZIE – Pomeriggio di lavoro per l’Italia, impegnata sul campo in Germania per l’allenamento di preparazione alla primissima sfida di Euro 2024. La sessione di lavoro odierna è risultata particolarmente chiarificatrice, come ci si augurava, per Luciano Spalletti. Il CT azzurro, infatti, ha ritrovato Nicolò Barella, che dopo il rientro in gruppo graduale, quest’oggi ha finalmente completato il lavoro sul campo. L’allenamento dell’Italia, a due giorni dal debutto nella competizione europea contro l’Albania, si sta per concludere e ha fornito notizie confortanti anche su altri due calciatori azzurri.

L’Italia ritrova Barella e non solo: Spalletti verso una scelta

IPOTESI – Anche l’altro interista, oltre a Nicolò Barella, Davide Frattesi, che negli ultimi giorni aveva recato qualche preoccupazione, si è allenato regolarmente in gruppo quest’oggi. E Spalletti, inoltre, ha potuto rivedere in campo anche Nicolò Fagioli. Dunque, l’allarme a centrocampo per l’Italia sembra essere fortunatamente rientrato. Anche se potrebbe volerci un altro giorno in più per scogliere definitivamente i dubbi di Spalletti, soprattutto circa la presenza in Italia-Albania di Barella. Con o senza il centrocampista dell’Inter l’impostazione della squadra azzurra è certamente destinato a cambiare. Una delle ipotesi, nel secondo caso, sarebbe il 3-4-2-1, modulo già visto nell’ultima amichevole dell’Italia contro la Bosnia, nella quale Barella era assente.

Fonte: Sky Sport 24