Barella: “Sono orgoglioso di essere sardo! Abbiamo una grande forza”

Barella è stato intervistato dalla UEFA in occasione di Inter-Borussia Monchengladbach. Il centrocampista nerazzurro parla dell’orgoglio di essere sardo. Di seguito un brevissimo stralcio delle sue dichiarazioni, in attesa dell’intervista integrale che verrà svelata domani

ORGOGLIO – Nicolò Barella è un figlio della Sardegna, precisamente di Cagliari. Il centrocampista dell’Inter, ai microfoni della UEFA, sbandiera tutto il suo orgoglio: «Il fatto di essere sardo per me è un grandissimo orgoglio, soprattutto di essere cagliaritano. Sicuramente siamo un popolo che sembra molto chiuso, però tra di noi c’è una grande forza, per questo sono molto orgoglioso».