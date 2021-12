Barella: «Sono il più felice al mondo nel continuare all’Inter! Chi è andato via…»

Barella torna a parlare del suo rinnovo con l’Inter. Il centrocampista nerazzurro, intervistato da Sport Mediaset, ribadisce i suoi piani sia a breve sia a lungo termine

RINNOVO VOLUTO – La firma è arrivata dopo tanto parlare ma Nicolò Barella non ha mai avuto dubbi: «La fiducia c’era anche prima del rinnovo. C’è stata subito da quando sono arrivato nella società. Il rinnovo è una cosa che abbiamo voluto sia io sia la società: è stata abbastanza veloce, perché c’era la volontà da tutte e due le parti. Sono molto felice ed era quello che volevo. Spero siano felici anche i tifosi. A prescindere da che squadra tifi, giocare nell’Inter è sempre un orgoglio. Comunque abbiamo vinto uno scudetto, ora vorremmo fare tante altre cose. C’è un percorso da fare che abbiamo intrapreso e quindi sono il più felice del mondo a continuare questo progetto con l’Inter».

OBIETTIVO MIGLIORARE – Barella, dopo aver parlato della fascia di capitano e del calendario nerazzurro (vedi prima parte dell’intervista), fa capire quali sono i suoi obiettivi stagionali: «Sicuramente abbiamo la consapevolezza di chi ha vinto lo scudetto e sta facendo tante cose importanti. Abbiamo superato il turno, quindi c’è la consapevolezza. Per i grandi giocatori andati via ne sono arrivati altri altrettanto forti, quindi abbiamo una squadra completa in tutti reparti. Siamo una grandissima squadra e un bellissimo gruppo, soprattutto, che è la cosa cosa ci aiuta di più sia in campo sia fuori. Vediamo a fine anno cosa succederà e se abbiamo fatto meglio…».