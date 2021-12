Barella si riscatta, in Inter-Cagliari ritrova una prestazione di livello

Inter-Cagliari ha visto Barella tornare a giocare su alti livelli. Il centrocampista ha riscattato il rosso di Madrid con una prova totale.

RISPOSTA SUL CAMPO – Barella aveva qualcosa da farsi perdonare. E lo sapeva benissimo. L’espulsione col Real Madrid è stato uno dei temi più dibattuti della settimana. ll punto di arrivo di un suo periodo generalmente poco brillante. Ma invece di farlo riposare Inzaghi lo ha rimandato in campo. Cercando di responsabilizzarlo. Il sardo ha risposto da grande giocatore. Tornando completamente nei ranghi, con una prestazione che non si vedeva da un po’.

PRESTAZIONE MONSTRE – Invece di ricaricare le pile in panchina Barella ha dato tutto sul campo. Giocando tutta la partita, cambiando tre ruoli nel corso della gara. Questa è la mappa dei suoi tocchi, presa da Whoscored:

Sono 130, con 116 passaggi di cui 107 realizzati (95% di realizzazione), di cui 65 in avanti. Il centrocampista è primo nella partita per palloni toccati, passaggi realizzati, passaggi in avanti realizzati, passaggi sulla trequarti realizzati (28), passaggi chiave e occasioni da gol. A fronte di un pallone perso. Non bastasse, è primo anche per km percorsi (11,872), contrasti, palloni intercettati e recuperi (9). E dribbling. Aggiungiamo al conto i due assist e abbiamo una prova di altissimo livello, a prescindere dalla consistenza dell’avversario.

TRE RUOLI, NESSUN PROBLEMA – La responsabilizzazione di Barella è passata anche attraverso i cambi di ruolo. Partito come al solito da interno destro, si è da subito fatto vedere sia in impostazione che largo a destra da esterno. Poi è passato a sinistra. Infine con l’uscita di Brozovic ha fatto il vertice basso, portando regia e coperture. In totale controllo, senza mai girare a vuoto in nessun ambito. Una risposta sul campo, simile a quella data da Sanchez, che può solo fare contento Inzaghi.