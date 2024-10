Barella si riprende l’Inter dopo l’infortunio: ora due big match! – CdS

L’infortunio di Nicolò Barella aveva fatto tremare i tifosi dell’Inter, ma ora arriva la notizia tanto attesa e ribadita anche dal Corriere dello Sport: il centrocampista sardo è pronto a tornare in campo.

RITORNO – Dopo alcuni giorni di recupero, Barella riprenderà gli allenamenti con il gruppo squadra già da domani, lavorando intensamente per ritrovare subito ritmo e condizione in vista dei prossimi importanti impegni. L’obiettivo è chiaro: esserci nelle partite cruciali che attendono i nerazzurri nelle prossime due settimane. La sua assenza aveva destato più di qualche preoccupazione, perché Barella è un elemento cardine del centrocampo di Simone Inzaghi, capace di garantire equilibrio, intensità e qualità in entrambe le fasi di gioco. Anche se l’Inter ha un’alternativa di altissimo livello come Davide Frattesi, è evidente quanto la presenza del numero 23 sia imprescindibile, soprattutto nei momenti decisivi delle gare.

Cinque giorni dopo il recupero: poi big match per Barella!

PROSSIMI IMPEGNI – Domenica sera, all’Olimpico, i nerazzurri saranno chiamati a sfidare la Roma in un match sempre ricco di tensioni e aspettative. Sarà una gara delicata per la corsa al vertice, e l’esperienza e la grinta di Barella saranno fondamentali per affrontare la squadra di Ivan Juric. Poi le sfide contro Young Boys in Champions League e Juventus, a San Siro, nella successiva giornata di campionato. In un calendario così denso di sfide, la presenza di Barella diventa cruciale.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonella Gioia