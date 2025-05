Barella: «Rimpianti? No, ma forse potevamo fare qualcosa in più»

Barella si prepara alla finale di Champions League tra Psg e Inter. Il centrocampista e vice-capitano nerazzurro non ha rimpianti e pensare a Monaco.

LA CARICA DEL VICE-CAPITANO – Nell’open media day Uefa a cinque giorni da Psg-Inter, sono stati tanti i giocatori nerazzurri a parlare nella giornata di oggi. Da Hakan Calhanoglu a Kristjan Asllani, passando per Marcus Thuram e Nicola Zalewski. Oltre ovviamente a Simone Inzaghi e Beppe Marotta. Tra i giocatori che hanno partecipato alle interviste anche Nicolò Barella. Il vice-capitano nerazzurro si pone l’obiettivo di vincere la coppa, dopo averla sfiora due anni fa: «La volta scorsa poteva imbrogliare un po’ il percorso, sembrava più facile, ma nessuno ti regala niente. Questa volta magari non arriviamo coi favori del pronostico però in pareggio: 50 e 50 perché abbiamo battuto due delle squadre più forti al mondo, quindi ci stanno queste percentuali. Ma non cambia niente perché ogni finale ha una storia a sé. Cercheremo di prepararla al meglio con il mister, ci faremo trovare pronti. L’obiettivo è vincerla, ci meritiamo un finale positivo per come abbiamo lavorato. Vogliamo fare la miglior gara possibile, poi sappiamo come è il calcio. Abbiamo dato tutto, forse potevamo fare qualcosa in più ma non ho rimpianti».