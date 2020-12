Barella: “Recupero in scivolata per me è come...

Barella è il protagonista del sesto numero del “Match Day Programme” dell’Inter alla vigilia di Inter-Napoli. Al numero 23 nerazzurro è dedicato il format “Cinque cose che non sai di…” con la “Top 5 Interista”

1. PASSIONI – Non esiste solo il calcio nella vita di Nicolò Barella: «Il basket è una delle mie passioni. “The Last Dance” mi è piaciuto tantissimo. È stato interessante conoscere così profondamente Michael Jordan e quella squadra storica. LeBron James invece è da sempre il mio idolo. Ho letto e mi sono informato molto su di lui. Mi ha ispirato sia nella vita sia nello sport».

2. IDOLI – Barella ha due grandi riferimenti nella sua carriera: «Il mio idolo calcistico è sempre stato Dejan Stankovic. Mi riempiva gli occhi con i suoi gol e la sua tecnica. Mi piaceva credere di potermi avvicinare a lui. Poi io sono cresciuto nella scuola calcio di Gigi Riva. L’ho conosciuto che avevo 16 anni ed è stata una grandissima emozione».

3. AMBIZIONI – L’ultimo gol segnato nella sua Cagliari è speciale, ma non per Barella: «Per me il recupero in scivolata è come segnare. Il gol forse è la cosa che viene ricordata di più. È un momento emozionante. Però la mia soddisfazione è anche arrivare davanti alla porta e passare una bella palla».

4. SPIRITO – Barella sa cosa fare per ottenere il massimo senza risparmiarsi: «Sono molto competitivo. La spinta in più me l’ha sempre data il non voler mai perdere. Il cercare sempre la vittoria. Ho sempre cercato di uscire dal campo dando tutto».

5. COMPAGNI – Per Barella c’è un’Inter anche oltre il rettangolo di gioco: «Siamo un bel gruppo. Tra i compagni più simpatici dico Marcelo Brozovic. Fa ridere ed è un tipo particolare».

TOP 5 INTERISTA – In porta Julio Cesar («L’Acchiappasogni del Triplete»). In difesa Marco Materazzi («Matrix, grinta e cuore. Mi ha prestato il numero»). Sulla fascia Maicon («Colosso, il terzino destro più forte che ho visto»). A centrocampo Stankovic («Idolo di infanzia. Potenza e precisione)». In attacco Ronaldo («Il più forte della storia»).

