Barella, record assoluto in questo inizio di stagione con l’Inter: la statistica

Barella ha messo lo zampino ovunque in questo inizio di stagione, dimostrandosi uno dei punti fermissimi dell’Inter di Inzaghi. Il club nerazzurro, su Twitter, esalta i numeri del centrocampista italiano che detiene un record

RECORD – Nicolò Barella da record in questo inizio di stagione. Il centrocampista italiano, infatti, è diventato il primo giocatore dell’Inter a prendere parte ad almeno un gol in tutte le prime cinque presenze in un campionato di Serie A.

🔥 | NICO Nicolò Barella è diventato il primo giocatore dell'Inter a prendere parte ad almeno un gol in tutte le prime cinque presenze in un campionato di @SerieA#FiorentinaInter #ForzaInter pic.twitter.com/vt4JmPNEU6 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) September 22, 2021

Barella prosegue dunque il suo ottimo percorso in nerazzurro, in attesa del meritatissimo rinnovo di contratto (e magari della fascia di capitano).