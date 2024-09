Barella osservato speciale, oggi la ripresa: l’Inter lo valuta – CdS

Nicolò Barella è uscito malconcio dalla sfida persa contro il Milan in campionato. Il centrocampista sardo, oggi ad Appiano Gentile con tutta la squadra, sarà valutato dallo staff dell’Inter.

RIPRESA – Dopo un giorno di riposo, utile per ricaricarsi fisicamente e soprattutto mentalmente, oggi l’Inter riprende i lavori in vista del match contro l’Udinese. C’è un KO nel derby da smaltire. Ad Appiano Gentile, inizieranno in mattinata quattro giornate di lavoro e allenamento con l’obiettivo di dare una svolta alla stagione. L’inizio a rilento (sette punti in meno rispetto all’anno scorso) non è piaciuto a Simone Inzaghi, il quale vuole rivedere la sua vera Inter. Oggi alla Pinetina si valuterà anche Barella. Il centrocampista sardo è uscito per affaticamento domenica sera lasciando il posto a Piotr Zielinski.

L’Inter valuta le condizioni di Barella dopo il derby

VALUTARE – Le condizioni di Barella andranno verificate oggi. Il vice-capitano nerazzurro, MVP contro il Manchester City, non si è ripetuto, così come tutta la squadra, nel derby contro il Milan. Il sardo è da testare in vista del match contro l’Udinese, il primo del secondo e ultimo trittico di partite post sosta dell’Inter, che dopo la trasferta di Udine avrà due partite in casa contro Stella Rossa in Champions League e Torino in campionato. Probabilmente contro i friulani, Inzaghi ruoterà qualche pedina.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua