Barella, no allarmi fisici! L’Inter lo rivuole al top: basta bronci − CdS

Nicolò Barella è rientrato a Milano dopo la partita fra Italia e Inghilterra al Maradona. Dopo il pestone ricevuto da Rice, Mancini ha optato per un suo congedo. Ora riposo, prima di ritornare a lavorare con l’Inter. Lo aspetta un mese di fuoco

RECUPERI MENTALMENTE − Niente di grave per Barella. Il giocatore dell’Inter aveva ricevuto un brutto pestone da Declan Rice mercoledì sera durante la partita fra Italia e Inghilterra, persa 1-2 dagli azzurri. Il centrocampista sardo ha fatto ritorno a Milano su consiglio del CT Mancini. Adesso riposerà prima di ritornare a disposizione di Inzaghi all’Inter. Serve ritrovare però il miglior Barella. Non tanto fisicamente, ma mentalmente. Tanti bronci, sbracciate ed evidenti segni di nervosismo in campo per l’ex Cagliari. Così non può andare. Il peso e la responsabilità del ruolo e del suo livello sono importanti e un calo, da punto di vista, ci può anche stare. D’altronde, Barella ha giocato praticamente sempre (26 partite su 27 in campionato, 7 in Champions League, 1 in Supercoppa Italiana più quelle in Nazionale). Meglio che si riposi per ritornare al top ad aprile. Già contro la Fiorentina alla prima dopo la sosta sarà in campo.

Fonte: Corriere dello Sport − Fabrizio Patania