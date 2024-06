Barella manda un video-messaggio ai tifosi dell’Inter: «Non vedo l’ora»

Barella, dopo aver rinnovato con l’Inter, ha mandato un video-messaggio ai tifosi dell’Inter. Il centrocampista sardo abbraccia tutti.

IL MESSAGGIO DI BARE – Ieri è arrivato l’annuncio del rinnovo di Nicolò Barella con la maglia nerazzurra. Un rinnovo voluto e strameritato per uno dei migliori centrocampisti al mondo. A tal proposito, il centrocampista sardo ha voluto mandare un video-messaggio riferito ai tantissimi tifosi interisti: «Ciao a tutti tifosi interisti, volevo mandarvi un grandissimo saluto e dirvi che sono contentissimo per questo rinnovo di contratto. Vi mando un grandissimo abbraccio e non vedo l’ora di tornare a San Siro per vivere tante altre emozioni insieme a voi. Ciao e forza Inter!».

Barella innamorato dell’Inter: un rinnovo strameritato

UN VINCENTE – Barella rinnova fino al 2029 e dunque si prepara ad un matrimonio decennale, visto che è arrivato alla corte della Beneamata nel 2019. Con la maglia interista, Barella ha già vinto due scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. Ha disputato, inoltre, sia la finale di Europa League che quella di Champions League, rispettivamente contro Siviglia e Manchester City. Il 26enne, oggi in Nazionale per Euro 2024, ha anche vinto con la maglia dell’Italia l’Europeo del 2021. Insomma, un vincente in tutti i sensi. Il rinnovato legame era scontato.