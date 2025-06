Barella e Lautaro Martinez mandano segnali, un altro senatore no!

Tra Monterrey e Urawa Red Diamonds, l’Inter ha ricevuto buoni segnali dai senatori del gruppo, Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Ma un terzo fa ancora perenne fatica.

FATICHE – Houston abbiamo un problema: c’è un “senatore” dell’Inter rimasto a Monaco di Baviera. Se Barella e Lautaro Martinez hanno mandato buoni segnali nelle prime due partite del Mondiale per Club contro Monterrey e Urawa Red Diamonds, Federico Dimarco fa ancora una fatica tremenda. Il laterale sinistro, dopo l’ingresso negativo contro i messicani all’esordio, ha toppato anche la seconda partita (stavolta giocata da titolare). Suo infatti l’errore che ha portato al gol di Watanabe. Dimarco fatica a reagire dopo Monaco di Baviera e la sua involuzione adesso preoccupa e non poco.

REAZIONE – Barella e Lautaro Martinez da veri leader, vice capitano il primo e capitano il secondo, stanno rispondendo dopo il dramma sportivo dello scorso 31 maggio. Il centrocampista sardo, soprattutto nella partita di ieri vinta in rimonta per 2-1, non solo è stato il più attivo e dinamico in mezzo al campo, ma ha anche fornito l’assist da corner per il meraviglioso gol di Lautaro Martinez. Il Toro è la vera guida di questa Inter. Dopo la zampata contro i messicani del Monterrey, ha replicato contro i giapponesi con una rovesciata stratosferica (prima aveva colpito una traversa). Il capitano ha poi guidato e incitato i suoi, fino al gol del connazionale Valentin Carboni.

SCARICO – Dimarco sta diventando un problema. L’esterno, oltre ad essere scarico atleticamente (ma purtroppo quella è una costante della sua stagione), è spento dal punto di vista mentale. E l’errore sul gol dell’Urawa Reds è la fotografia dello stato attuale di Dimash. Urge immediatamente una sveglia. Altrimenti si fa dura e anche il posto non diventerà più fisso.