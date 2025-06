Barella: «Addio Inzaghi? Notizia strana! Chivu mi ha colpito con Carboni»

Barella ritorna a parlare dell’addio di Simone Inzaghi e dell’avvento del nuovo allenatore Chivu. In questo senso, ha già un aneddoto recente. Così a DAZN.

ADDIO INZAGHI – Nicolò Barella risponde alla domanda sull’ex tecnico dell’Inter: «La notizia è stata strana logicamente, perché dopo 4 anni insieme era un’abitudine. Sapere che lui sarebbe andato via ha dato una sensazione strana. Ma io vengo da una società come al Cagliari dove ho vissuto cambi di allenatore, ma anche all’Inter ce ne sono stati. So come funzionano queste cose, ringrazio ancora tutti loro per questi 4 anni per questi anni di crescita ed emozione. Il grazie la parola più giusta».

EMPATIA – Barella su Cristian Chivu: «Io conoscevo già il mister perché quando allenava la Primavera abbiamo giocato qualche volta, ha grande empatia e non tutti hanno questa qualità. Per noi questo ci ha dato una grossa mano, oltre ad essere un bravo allenatore, è una persona diretta, ha voglia di vincere e mentalità. E dobbiamo andare avanti tutti insieme».

APPLAUSO – Barella stupito da una cosa: «Dopo il gol di Valentin, che ha passato un periodo difficile dopo l’infortunio, la prima cosa che ha fatto Chivu una volta entrati nello spogliatoio, è stato quello di far fare un applauso a Valentin, questa cosa mi ha toccato».