Barella e poi Inzaghi: l’Inter di Oaktree a un passo dal primo obiettivo!

Il primo regalo di Oaktree all’Inter sta per arrivare: al rinnovo di contratto di Nicolò Barella manca solo l’ufficialità. Ecco quando dovrebbe arrivare, insieme al sì definitivo di Simone Inzaghi.

SERENO – Prima di gettarsi ufficialmente a capofitto sul mercato, andando alla ricerca di nuovi profili con cui ampliare e rinnovare l’organico di Simone Inzaghi, l’Inter ha un altro obiettivo. Obiettivo che consiste nel confermare quelle che sono tre delle colonne portanti della squadra e dell’ambiente nerazzurro. In primis lo stesso allenatore, seguito da Nicolò Barella e il capitano Lautaro Martinez. Dopo qualche preoccupazione di troppo nelle scorse settimane relativa al rinnovo di contratto dell’attaccante argentino, il sereno è tornato con la notizia dell’accordo trovato fra le parti. E la prima pratica estiva dell’Inter è destinata a completarsi anche con l’aggiunta degli altri due prolungamenti, di Barella e Inzaghi, che adesso sono davvero ad un passo.

Barella e Inzaghi, il punto sui due rinnovi di contratto dell’Inter

CONFERME – L’avvento del fondo Oaktree ai vertici dell’Inter preoccupava la parte più catastrofista del mondo nerazzurro. Il cambio di proprietà, secondo alcuni, avrebbe potuto cambiare le intenzioni sul mercato, con l’ombra di una cessione big o di un cambio radicale di direzione. Niente di tutto questo, fortunatamente, sembra far parte del futuro progetto dell’Inter. E se la nomina di Giuseppe Marotta a Presidente e la conferma della dirigenza nerazzurra non fossero abbastanza per confermarlo, in aiuto adesso arrivano anche le buone notizie sui rinnovi di Nicolò Barella e Simone Inzaghi.

IN DIRITTURA D’ARRIVO – Stando alle informazioni che filtrano dall’ambiente nerazzurro, infatti, Barella ha praticamente già firmato il suo prolungamento con l’Inter fino al 2029. Ciò che manca è semplicemente l’annuncio, che avverrà in grande stile e a brevissimo. L’intenzione, infatti, è quella di rendere noto il rinnovo, a 6,5 milioni di euro l’anno più bonus, prima dell’inizio di Euro2024. Leggermente diversa la situazione legata a Simone Inzaghi.

QUELLO CHE MANCA – Il sì definitivo fra l’allenatore piacentino e l’Inter non c’è ancora stato, ma vi sono tutte le condizioni affinché arrivi tra pochi giorni. Il prossimo incontro con l’agente Tullio Tinti, già recatosi in sede la scorsa settimana, potrebbe essere quello definitivo per l’accordo. Il rinnovo di mister Inzaghi dovrebbe prevedere un contratto fino al 2027 con uno stipendio fissato intorno ai 6,5 milioni di euro a stagione, con bonus legati ai risultati in Champions League e al Mondiale per Club. Non resta, dunque, che aspettare il primo regalo di Oaktree all’Inter, al quale seguirà il secondo che porta il nome di Lautaro Martinez.