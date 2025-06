Barella: «Inter, ritrovare la nostra forza! La gloria personale non fa per me»

Barella fa riferimento all’intero gruppo dell’Inter quando parla di ritrovare la vera forza in campo. E poi, da leader assoluto, fa un appello.

GRUPPO – Non solo parole su competizione e Inzaghi a DAZN, Nicolò Barella ha anche parlato del gruppo Inter: «Io non penso che il gruppo si sia diviso. Logicamente in una stagione così impegnativa si hanno delle sconfitte e si creano dei malesseri, mentre quando vinci va tutto bene. Ma in questa squadra non ci sono di questi problemi. Magari dovremmo trovare quello che ci è mancato nell’ultimo periodo in campo, quella che era la nostra forza, ossia il non prendere gol o prenderne 20 anziché 40 in una stagione, una partita che non va per noi di farla finire 0-0 anziché 1-0 per gli altri. Dobbiamo ritrovare questo».

SERENO – Barella vive serenamente la sua carriera: «Essendo anche autocritico dico che posso fare meglio. Il fatto di aver giocato sempre fisicamente e mentalmente non è stato facile. Io non sono un fenomeno di quelli che decide le partite da solo, ho bisogno della squadra, di aiutare i miei compagni, a me non interessa la gloria personale ma aiutare con la corsa in più o l’assist. La gente è esigente, ma io sono sereno. Fin che sto bene con i miei compagni e ho un rapporto di stima con loro non possono che essere tranquillo».

ITALIA – Infine, Barella rivela la chiacchierata fatta con il nuovo CT Rino Gattuso: «Ho avuto modo di parlarci a Los Angeles a telefono. Abbiamo parlato di tutto, del fatto che comunque è un periodo difficile, inutile nascondersi, sia con l’Inter che con la Nazionale. Bisogna ritrovare entusiasmo e un qualcosa che ci riaccenda con la fiamma. Lui ha esperienza in questo. Ringrazio mister Spalletti ma auguro il meglio al mister e a tutto il gruppo nazionale per tirarci su».