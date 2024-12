Barella, Inter-Parma da incorniciare: due regali! Ora nuovo obiettivo

Barella ieri ha segnato in Inter-Parma il momentaneo 2-0 nerazzurro. Il centrocampista sardo ha festeggiato bene un grande traguardo.

CAMPIONE – Indiavolato, tarantolato: insomma Nicolò Barella. Il centrocampista sardo, vicecapitano nerazzurro, ieri ha giocato una partita da grande protagonista nella convincente vittoria dell’Inter sul Parma. Sua la rete che ha messo in cassaforte il risultato, ossia quella del 2-0: un gol che ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di mettersi in sicurezza, prima del sigillo definitivo di Marcus Thuram. Barella è ritornato al gol a distanza di tre mesi dalla perla contro l’Atalanta, suo unico gol fino ad allora in stagione. Ieri un altro gol che fa parte del grandissimo repertorio tecnico e tattico del giocatore sardo: ossia l’inserimento senza palla. Un gol che ricorda per modalità quelli segnati contro Juventus, nell’anno del diciannovesimo scudetto, o quello siglato al Camp Nou di Barcellona nella stagione del ritorno in finale di Champions League. In quei due casi, però, l’assist-man era stato Alessandro Bastoni. Ieri il passaggio vincente ha portato la firma di Henrikh Mhitaryan.

Barella top player e ieri pure un grande traguardo con l’Inter

TRAGUARDO – Non c’era modo di festeggiare al meglio anche le 250 presenze ufficiali con la maglia dell’Inter. Barella ieri si è fatto dunque un doppio regalo. Un traguardo niente male per l’ex Cagliari, arrivato nell’estate del 2019 per oltre 40 milioni di euro. Una cifra oggi più che raddoppiata, visto lo straordinario valore acquisito in questi anni. Martedì sera, l’Inter sarà impegnata in Champions League, competizione in cui Barella ha segnato quattro gol (addirittura tre nella stagione 2022-23). A Leverkusen, grande opportunità per ritrovare anche la rete europea.