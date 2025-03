Barella: «Inter e Nazionale? Nascondersi non serve, voglio tutto!»

Barella non si pone limiti e vuole vincere sia con l’Inter che con l’Italia. Il centrocampista sardo ha parlato poco fa in questo modo.

DOVERE MONDIALE – Nicolò Barella leader dell’Inter, di cui ne è vice capitano, ma anche della Nazionale di Luciano Spalletti, che pochi minuti fa ha ingrossato la sua lista convocati con una nuova pedina (un ex nerazzurro). A proposito di Barella ha parlato al TG1 a due giorni da Italia-Germania: «L’ho sognato in giovane età di giocare partite del genere contro squadre così forti. Noi siamo forti, abbiamo ritrovato sicurezze mancate. Patto Mondiale? Non è un patto ma un dovere, faremo di tutto per andare al Mondiale e questa ha ambizione e capacità per andarci. Non vorrei rivivere quel dispiacere».

L’ambizione di Barella alle stelle: sia Inter che Nazionale!

AMBIZIONE – Poi Barella risponde alla domanda sull’eventuale triplete con l’Inter e non vuole assolutamente nascondersi: «Ci piace lottare su tutti i fronti anche parlando del Mondiale per Club senza risparmiarci, devi avere l’ambizione di iniziare ogni competizione e arrivare fino in fondo, magari alzando la coppa. Io quando gioco con la Nazionale voglio vincere tutto quello che c’è da vincere con la Nazionale e quando gioco con l’Inter voglio vincere tutto quello che c’è da vincere con l’Inter. Nascondersi non serve a niente».