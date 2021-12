Barella: «Inter-Cagliari grande emozione. Partita importante per entrambe»

Nicolò Barella è stato ospite di Kick-off, podcast dei canali ufficiali dell’Inter. Il centrocampista nerazzurro ha parlato dell’incontro con la sua ex squadra – il Cagliari – e delle difficoltà della gara di domenica sera.

GRANDE EMOZIONE – Queste le parole di Nicolò Barella su Inter-Cagliari: «Sicuramente è una grandissima emozione, perché giocare contro il Cagliari fa sempre un effetto strano. È una partita importantissima per noi e una partita importantissima per loro, che nell’ultimo periodo stanno iniziando a fare i punti che non riuscivano a fare a inizio anno. Hanno trovato la quadratura giusta, però siccome noi dobbiamo lottare per il titolo quest’anno tutti i punti sono fondamentali e non ti puoi permettere di lasciarne per strada. Sarà una partita difficile, ma vogliamo vincere. Servirà il gioco che stiamo esprimendo nelle ultime partite, la voglia di vincere poi bisogna stare attenti perché il Cagliari ha giocatori di qualità, soprattutto davanti che fanno tanti gol. Però dovremo cercare di tenerli nella loro metà campo, per non farli ripartire e cercare di fare i gol per vincere la partita».

Fonte – Kick off, podcast uffciale Inter