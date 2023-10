Barella dall’Inter all’azzurro dell’Italia con un solo obiettivo: ritrovarsi

Barella stasera giocherà Italia-Malta, gara che si disputerà al San Nicola di Bari. L’Inter guarda con attenzione e curiosità per riavere il vero Barella

TITOLARE − Nicolò Barella stasera titolare in Italia-Malta. Ritrovare l’azzurro per ritornare ad essere anche protagonista con la maglia dell’Inter. L’inizio di stagione del centrocampista sardo non è stato dei migliori. In 10 partite complessive, tra campionato e Champions League, ha messo a referto solamente un assist alla prima giornata contro il Monza. Per il resto tanto e sorprendente anonimato. La Nazionale arriva probabilmente nel momento giusto: Inzaghi e l’Inter guardano con curiosità e speranza. Il CT Spalletti dovrebbe confermarlo dal primo minuto nel suo 4-3-3 con Locatelli in regia e Bonaventura centrosinistra. L’altro interista, Davide Frattesi gli farà da sparring partner subentrando magari dalla panchina.

GARANZIA − In Nazionale, Barella è sinonimo di brillantezza e continuità. Con la maglia azzurra ha giocato fino ad ora 48 volte, collezionando anche otto reti e sei assist. L’ultima rete è datata 22 giugno 2022 al Manuzzi contro l’Ungheria in un match di Nations League. Sia sotto l’egida di Roberto Mancini, che adesso di Spalletti, l’interista non ha però mai fatto mancare il suo apporto risultando tra i migliori giocatori a fine partita. Nell’ultima uscita contro l’Ucraina, schierato per l’occasione insieme al suo pseudo-gemello Frattesi, ha risposto in maniera positiva facendo più lavoro sporco, ma aiutando e non poco la squadra. Stasera al San Nicola ritroverà la sua posizione preferita, ovvero quella da centrodestra.

NUMERI − Un gol per sbloccarsi. Definizione che si usa solitamente per gli attaccanti, ma che potrebbe calzare anche per uno come Barella. Sicuramente non estraneo nel gonfiare le porte avversarie. Ed è proprio questo che è mancato negli ultimi tempi al giocatore dell’Inter, ovvero il gol. Lo scorso anno nelle prime otto giornate di campionato, Barella aveva già segnato due volte e siglato anche tre assist. Nella 2021-22, il tabellino reti si era abbassato di uno, al netto invece del numero esorbitante di assist: ben sei dopo otto uscite. Dunque, rispetto alla stagione corrente, i numeri e le statistiche di Barella sono nettamente in negativo. Ritrovare gol e assist sia stasera che a Wembley contro l’Inghilterra potrebbero giovare nel prosieguo della sua stagione.