Barella: «Ho sempre simpatizzato Inter per la mia famiglia! Matteoli…»

Barella è il protagonista della prima puntata di “Careers”, nuovo format di Inter TV dedicato alle carriere dei calciatori interisti finora. Il centrocampista italiano spiega come nasce la sua simpatia per i colori nerazzurri e racconta il suo rapporto con un grande ex interista come Matteoli

FAMIGLIA NERAZZURRA – Riguardando una vecchia foto d’infanzia, Nicolò Barella ricorda: «Mio padre, quando andava fuori per lavoro, mi portava sempre un completino della squadra della città. Avevo una maglia di Ronaldo e una di Alvaro Recoba. Come ho sempre detto: sono tifoso del Cagliari ma ho sempre simpatizzato Inter con il fatto che molti della mia famiglia – tra cugini, zii e anche amici – fossero interisti. E mi è rimasta questa cosa qua. Ormai sono abituati a questa idea. Magari all’inizio era un po’ più strano, perché comunque quando giocavo al Cagliari – io ho fatto tutta la trafila delle giovanili – era quasi la normalità. Cioè, ero a Cagliari con loro. Mi vivevano. Ora che magari mi vedono più in TV e sono fuori, con la maglia dell’Inter, è un po’ più strano anche vedermi. Però sono contenti per me, come lo erano quando ero a Cagliari».

GRAZIE MATTEOLI – A legare Barella e l’Inter è soprattutto un grande ex nerazzurro sardo: «Gianfranco Matteoli diciamo che è una delle persone più importanti che abbia incontrato nella mia breve carriera. Mi ha fatto crescere in tutte le giovanili e mi ha portato a Como. Non posso fare altro che ringraziarlo. Anche lui, quando sono arrivato all’Inter, era abbastanza contento ed emozionato. Perché c’erano altre cose che ci accomunavano nel nostro percorso. Colgo l’occasione per salutarlo e ringraziarlo!».