‘Il Barella furioso’! Confortato dall’Inter, ora voglia di giocare! − CdS

Durissimo e legittimo sfogo social ieri di Barella, che dopo le accuse del giornale ‘La Verità‘ sul coinvolgimento nel caso scommesse, non è riuscito più a rimanere in silenzio.

VOGLIA − Furibondo Nicolò Barella, che ieri, si è sentito tirare in ballo dal giornale ‘La Verità‘, sul caso scommesse. Fin quando era tutto circoscritto alle dicerie social, il centrocampista dell’Inter è rimasto in silenzio, ma alle accuse su un quotidiano così importante, Nicolò è scoppiato così come sua moglie Federica. False, infondate e gravissime le accuse nei suoi confronti, ossia quelle di far parte di una chat tra calciatori in merito alle scommesse sportive e alle puntate di Nicolò Zaniolo. A tirarlo in mezzo Maurizio Petra, il pluripregiudicato informatore di Fabrizio Corona e zio di Antonio Esposito, ex giocatore dell’Inter, nonché amico di Zaniolo e tra i protagonisti dell’intera vicenda. Per Barella ora c’è voglia di campo. Doveva riposare col Torino, ma Inzaghi non lo terrà in panchina. Anche per reagire emotivamente, il centrocampista sardo ha voglia di spaccare il mondo sul rettangolo verde.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno