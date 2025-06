Barella: «Finale? Una spiegazione non c’è, ma tengo il percorso»

Barella è ritornato a parlare della finale di Champions League tra Psg e Inter, persa 5-0 lo scorso 31 maggio a Monaco di Baviera. Il centrocampista si è espresso in questa maniera.

LA FINALE MALEDETTA – A distanza di quasi un mese Nicolò Barella è ritornato sulla finale di Champions League per 5-0 contro il Psg a Monaco di Baviera. Il centrocampista sardo, tuttora, non si trova spiegazioni. Ecco cos’ha raccontato su DAZN: «Diciamo che una risposta non ce l’ho e che una spiegazione probabilmente non c’è. Un insieme di tanti fattori, faccio fatica a dire è successo perché. Abbiamo cercato di parlare, di confrontarci con i più grandi non per trovare il colpevole, ma per vedere dentro di noi le nostre sensazioni. C’erano tanti elementi, il calcio è così, può succedere di avere una giornata storta. Purtroppo è arrivata in finale e questo è il dispiacere più grande. Mi tengo il percorso, perché abbiamo perso contro la squadra più forte del mondo, ma abbiamo battuto alcune delle squadre più grandi del mondo». Ora bisogna rialzare la testa immediatamente. Dopo il pari col Monterrey, i nerazzurri di Cristian Chivu hanno battuto l’Urawa Red Diamonds per 2-1 in rimonta. Per Barella assist da corner contro i giapponesi a Seattle.