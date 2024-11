Barella: «Fiducia Italia, pronto a tornare! Belgio tra le mie vittime favorite»

Domani torna in campo l’Italia per il match di Nations League contro il Belgio. Dopo aver saltato l’ultima convocazione a causa dell’infortunio, Nicolò Barella è entusiasta di poter tornare a disposizione di Luciano Spalletti. Le dichiarazioni del calciatore dell’Inter rilasciate sul canale Youtube della FIGC.

IL RITORNO – Nicolò Barella è pronto a mettersi in gioco con l’Italia, oltre che con l’Inter: «Se mi è mancato l’azzurro? Sicuramente. Ci sono dei compagni con cui sto e lavoro da tanti anni, quindi è come se non me ne fossi mai andato. Qualcuno l’ho sentito, qualcuno ce l’ho come compagno di squadra all’Inter. Sto benissimo, li ringrazio e faccio loro i complimenti per le bellissime partite che hanno fatto quando non c’ero. L’ultima mia convocazione in Nazionale non era stata facile, soprattutto mentalmente, e loro hanno dimostrato di avere grande forza».

Barella, tra il passato e il futuro di Belgio-Italia

FIDUCIA E PRECEDENTI – Nicolò Barella prosegue, raccontando le sensazioni dell’ambiente azzurro: «Due giorni di lavoro splendidi? È vero, lo confermo. Ho avuto grandi sensazioni in campo e grande fiducia. Hanno dimostrato in campo che questa squadra è capace di fare molto bene. Io ho cercato di reinserirmi e dare il mio contributo, se il mister vorrà. I miei gol più belli in Nazionale sono quelli segnati al Belgio? Sì, sicuramente, ne parlavamo oggi con i miei compagni. Il Belgio è stata una delle mie vittime preferite però ogni partita ha una storia a sé».

SCELTE E AVVERSARIO – Nicolò Barella conclude, facendo riferimento alle probabili scelte di formazione di Spalletti: «Logicamente, se dovesse arrivare un gol o una buona prestazione io sarei contento, ma le scelte le fa il mister e io mi farò trovare pronto in qualsiasi momento. Ma se non dovessi essere io sarà qualche altro compagno. Quella di domani sarà una partita difficile, non dobbiamo farci condizionare dall’andata. Prima dell’episodio è stata sicuramente una partita dominata dall’Italia, però adesso giocheremo in casa loro e avranno anche loro voglia di dimostrare quanto sono forti. Sarà una bella partita, lo spero per i tifosi».