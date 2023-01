Barella e Calhanoglu, Inter respira: ecco quando torneranno a disposizione

Barella e Calhanoglu hanno svolto oggi esami più approfonditi dopo i problemi accusati nel corso di Monza-Inter (vedi esito). Secondo le ultimissime di Sky Sport, i due centrocampisti svolgeranno qualche giorni di lavoro individuale. Ecco quando potrà riaverli Inzaghi

RECUPERO – Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu fanno sorridere l’Inter e Simone Inzaghi. I due centrocampisti nerazzurri saltano stasera gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma, ma la notizia è che per entrambi sono state scongiurate lesioni e quindi il programma di recupero, escludendo eventuali intoppi, non dovrebbe rivelarsi particolarmente lungo. Secondo le ultime di Sky Sport, infatti, Barella e Calhanoglu svolgeranno due/tre giorni di lavoro individuale tornando a disposizione di Inzaghi tra la sfida contro il Verona (in programma sabato alle 20.45) e la finalissima di Supercoppa italiana contro il Milan del 18 gennaio.