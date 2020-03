Barella, dall’Inter arriva una speciale consegna a domicilio

Come testimoniato dai canali social di Nicolò Barella, nonostante la sospensione dell’attività fisica, l’Inter ha deciso di inviare direttamente a casa dei giocatori i pasti per continuare a seguire il giusto percorso nutrizionale.

TAKE-AWAY – Niente allenamenti in gruppo, ma il lavoro giornaliero di un calciatore prosegue anche da casa in tempo di Coronavirus. Come testimoniato da una foto di Nicolò Barella sul suo profilo ufficiale “Instagram”, l’Inter continua infatti a prendersi cura dei suoi giocatori anche a distanza, spedendo loro i pasti già pronti da consumare. A occuparsi della questione è il nutrizionista della squadra, Pincella, che dalla Pinetina fa continuare in questo modo a ogni giocatore il corretto percorso nutrizionale. Insomma, un piccolo sprazzo di normalità in una situazione che di normale ha ormai ben poco.