Barella crescita internazionale. Inter però meno lucida e sciolta in CL

Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, ha ragionato sulla crescita di Barella e sul problema dell’Inter in Champions League

BLOCCO − Paventi parla di Barella e dei nerazzurri in Europa: «Nicolò Barella ha avuto una crescita internazionale a tutti gli effetti, ha fatto bene sia in termini di gol che di assist. L’Inter non segna in Champions League ed è strano, manca lucidità, giocano con pressione e sono meno sciolti. Non si è capito il perché l’Inter non sia riuscita a segnare nonostante le tante palle-gol. Servirà una squadra che faccia salto di qualità».