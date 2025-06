Barella: «Competere sempre? Slogan per me! Il calcio come la vita»

Barella su DAZN, dopo aver accennato alla finale di Champions League, ha speso belle parole parole sul concetto di competizione, mentalità e reazione alle avversità.

COMPETERE SEMPRE – Nicolò Barella sulla parola competizione: «Uno slogan che condivido al cento per cento ed è un po’ lo specchio della nostra stagione scorsa. Siamo riusciti a competere in tutto, siamo riusciti a vincere, ci ha dato tanto, anche cose non positive. Ma visto che siamo competitivi, siamo qui per reagire».

CONDIZIONE – Poi Barella sul proprio status fisico e mentale: «Fisicamente un po’ di stanchezza c’è, anche mentalmente. E’ stata una stagione bellissima dal punto di vista della competizione, anche se non sono arrivate delle vittorie. Sono venuto qua con la voglia di fare bene, di ritrovare gamba e testa giusta e il mister ci sta aiutando tantissimo, ha empatia con noi. Il cambio può portare cose positive, serve il giusto compromesso e il mister ci sta dando una grandissima mano».

RIALZARSI – Infine, Barella parla di reazione e rialzarsi dopo la finale: «Nella testa rimarrà perché è sempre una sconfitta che fa parte di un percorso, di una carriera, ma è stata importante e infastidisce. Bisogna rialzarci come nella vita anche nel calcio. Noi in questi anni abbiamo perso finali di Champions League, persi scudetto per un punto, ma abbiamo anche vinto. Come la vita anche il calcio è fatto di alti e bassi, serve rimboccarci le maniche, giocare e migliorare di più. Perché questa è la mentalità. Io devo dare il meglio per aiutare mister e società. Lo staff si è presentato alla grande.».