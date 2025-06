Barella: «Come con l’Inter rialzarci! Italia, essere negativi è peggio»

Barella parla dopo il 3-0 della Norvegia sull’Italia. Il centrocampista sardo fa un parallelismo con l’Inter e incita i compagni a rialzarsi in tempo. La partita di esordio è andata malissimo, ma c’è ancora tempo come ripete il vice-capitano nerazzurro.

TEMPO – Nicolò Barella, a Sky Sport da Oslo, parla dopo la sconfitta per 3-0 dell’Italia contro la Norvegia: «Questa sconfitta è una sconfitta che fa male perché era una partita molto importante, ma c’è ancora tempo. Ci sono tante partite da giocare e non ce la metteremo tutta per andare fino in fondo. Non ci aspettavamo questa partita per come l’avevamo preparata, ma abbiamo lasciato troppi spazi. Analizzeremo questa partita per cercare di migliorarci».

NON ESSERE NEGATIVI – Barella alla domanda sulla preoccupazione di un altro Mondiale senza l’Italia: «La vivo come Gigio, c’è un dispiacere nel non averli giocato, ma non bisogna essere negativi, c’è da migliorare ed essere positivi e rimboccarsi le maniche».

COME L’INTER – Infine, Barella trova qualche parallelismo con la disfatta dell’Inter col Psg: «Preoccupazione no, ma c’è da riflettere anche sono due situazioni diverse. Ma come con l’Inter che oggi sono state due partite simili dove non è successo nulla di buono. Ma come con l’Inter dobbiamo rialzarci».