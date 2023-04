Barella, ‘che bel giocatore’! Timbro e firma sull’Inter semifinalista

Barella ha trascinato l’Inter nel doppio confronto contro il Benfica nei quarti di finale di Champions League. Due prove sontuose condite da due gol favolosi

LA FIRMA − Vent’anni dopo è di nuovo Euroderby di Champions League. Milano nuovamente alla ribalta con Inter e Milan che si giocheranno il penultimo atto della coppa più importante col sogno Istanbul all’orizzonte. I nerazzurri, ieri sera, hanno risolto la pratica Benfica. Dopo lo 0-2 dell’andata firmato Barella-Lukaku, la squadra di Simone Inzaghi ha pareggiato 3-3 in casa. In gol sempre Nicolò Barella, seguito a ruota dal duo argentino Lautaro Martinez e Joaquin Correa (vedi focus). Due timbri contro i lusitani per il centrocampista sardo, uno più bello dell’altro: il primo di testa al da Luz, il secondo con una conclusione a giro di sinistro sotto il sette. Entrambi gol d’apertura. Praticamente la qualificazione alle semifinali di Champions League dell’Inter porta la firma proprio di Barella.

L’ORO − L’opacità vista negli ultimi tempi in campionato è stata improvvisamente annebbiata e cancellata da due prove di caratura mondiale. Barella ha dimostrato sia a Lisbona che a Milano tutte le sue straordinaria qualità: centrocampista totale, box to box. Ma allargando il bacino a tutto il cammino europeo dell’Inter, l’incisività di Barella è stata determinante. Sua una delle tre reti a Barcellona, gara che ha spinto l’Inter prepotentemente verso un’insperata qualificazione agli ottavi di finale. Dall’inserimento monstre del Camp Nou alla meraviglia di San Siro sono passati esattamente sei mesi, periodo nel quale il campione d’Europa ha alternato prestazioni ottime ad altre altrettante opache. Un po’ come la sua Inter. Ma nelle gare che contano, il campione ne è uscito alla grande. Barella l’oro dell’Inter, davvero un ‘bel giocatore‘.