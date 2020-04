Barella, Barcellona su di lui: centrocampista Inter non solo – As

Ci sarebbe anche il nome del centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella, tra gli candidati del Barcellona per la mediana

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di As, Nicolò Barella sarebbe tra i centrocampisti attenzionati dal Barcellona per rinnovare il proprio reparto mediano. Un rinnovo per certi versi obbligato, visto che questa estate il club blaugrana dovrebbe dire addio a Ivan Rakitic e a Arturo Vidal, obiettivo proprio dell’Inter. Il giocatore nerazzurro non sarebbe l’unico nome della Serie A nel mirino della società catalana. Ci sarebbero infatti anche quello di Fabian Ruiz del Napoli (il preferito, dato che ritroverebbe il tecnico Quique Setién, già suo allenatore al Betis Siviglia) e quello di Rodrigo Bentancur della Juventus.