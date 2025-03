Barella d’Arabia? Grazie, ma no, grazie! La storia con l’Inter è lunga

Barella rifiuta l’Arabia e la flotta di denaro avanzatagli dall’Al-Hilal. C’è solo l’Inter! Il sardo vuole continuare a scrivere pagine di storia a Milano.

NO GRAZIE! – Barella d’Arabia? No, grazie! Così il vice capitano dell’Inter e pilastro assoluto della Nazionale azzurra ha declinato l’invitante e milionaria offerta arrivata dall’Arabia Saudita e precisamente dall’Al-Hilal, oggi secondo nel campionato della Saudi League. Un’offerta monstre, assurda, clamorosa, da 35 milioni di euro per quattro anni (come riferito dalla Gazzetta dello Sport dal collega Filippo Conticello). Tradotto 135 milioni di euro. Ma Barella ha posto l’Inter e la sua carriera in Europa di fronte alla flotta di denaro presentatagli dagli sceicchi. Il presente e il futuro si chiamano Inter, l’Arabia può aspettare. Forse all’infinito. Il presente nerazzurro di Barella è l’Udinese, prossima partita di campionato. Il resto va da sé. E il sardo, come anche ribadito da lui stesso ai canali della Fifa, pensa pure al futuro estivo quando la Beneamata si giocherà le sue carte negli Stati Uniti al primo mondiale per club a 32 squadre.

Niente Barella d’Arabia, sarà ancora e ancora Inter

LA STORIA CONTINUA – Barella vuole solo l’Inter e vincere con la Beneamata. La sua esperienza in nerazzurro non si fermerà ad appena cinque anni di militanza. Bare vuole continuare a scrivere pagine di storia con la Beneamata. I due scudetti, le tre Supercoppe italiane e le due Coppe Italia non possono bastare all’ex Cagliari per concludere la sua storia in nerazzurro. Davanti a sé, 28 anni, ha ancora tanta strada da fare. Una di queste, quella più suggestiva e sognante, è ovviamente quella che porta al 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. La Champions League è il grande trofeo che manca nella bacheca di Barella. Dopo averlo sfiorato due anni fa a Istanbul, quest’anno l’obiettivo è riprovarci. L’Arabia è lontana, a 35-36 anni forse potrebbe ripensarci. Forse…