Barella ancora personalizzato: Inzaghi e staff hanno un piano per il recupero

Barella prosegue nel suo percorso di recupero da una distrazione muscolare alla coscia, che lo ha tenuto fuori nelle ultime gare.

A LAVORO – Nicolò Barella, pilastro del centrocampo dell’Inter, il programma di recupero è stato definito in maniera accurata e personalizzata. L’obiettivo è evitare ricadute e garantire un pieno recupero, in modo da poter contribuire senza limitazioni nel prosieguo della stagione. Come per Tajon Buchanan, anche per Nicolò Barella il rientro è previsto dopo la sosta internazionale, con l’auspicio che possa ritornare ai livelli di prestazione che hanno caratterizzato le sue recenti stagioni in maglia nerazzurra. L’obiettivo è far sì che Barella possa ritornare in campo in una forma tale da minimizzare il rischio di ulteriori problemi, e assicurare che possa contribuire in maniera continua nei momenti chiave della stagione.

Doppio percorso, si svuota l’infermeria

DOPPIO RECUPERO – Queste due notizie rappresentano un’iniezione di fiducia per l’Inter, che si prepara a una serie di impegni fondamentali, sia in campionato che in Champions League. La disponibilità di Buchanan e Barella potrebbe rivelarsi decisiva per mantenere il ritmo alto sia in Serie A che nelle competizioni europee, dove la qualità e la profondità della rosa sono fattori determinanti per competere ai massimi livelli.