Barella, altro che coinvolgimento nelle scommesse! La ricostruzione

Aveva fatto scalpore ieri l’uscita del nome di Barella fra i presunti giocatori coinvolti nello scandalo scommesse. Una presenza che ha fatto infuriare il centrocampista e che oggi viene ritrattata dalla stessa persona che l’aveva messa in giro.

NULLA DI VERO – Nicolò Barella non c’entra niente con la questione scommesse. Ed è doveroso sottolinearlo, in un momento del genere. Ieri, in un’intervista al quotidiano La Verità, la “fonte” di Fabrizio Corona (o, per meglio dire, la “talpa”) Maurizio Petra aveva inserito anche il centrocampista dell’Inter fra i giocatori coinvolti nello scandalo che ha monopolizzato le ultime due settimane nel calcio italiano. Tutto falso: è lo stesso Petra, zio dell’ex giocatore dell’Inter Primavera Antonio Esposito, a ritrattare su Barella dicendo sempre allo stesso quotidiano di essersi sbagliato e confuso. In questi giorni, a seguito delle presunte rivelazioni, hanno voluto smentire anche Nicolò Casale, Stephan El Shaarawy e Nicola Zalewski, oltre a Nicolò Zaniolo che ha sempre ammesso di non aver scommesso sul calcio (a differenza di Nicolò Fagioli e Sandro Tonali). Barella ieri ha anticipato le vie legali, ricevendo grande solidarietà e vicinanza. E adesso può concentrarsi solo sul campo, in attesa di Torino-Inter dove c’è proprio un ballottaggio Barella-Frattesi.