Barella: «Due finali in 3 anni? Siamo tornati! Sommer ci ha contagiati»

Barella orgoglioso nel giocare un’altra finale di Champions League dopo pochi anni. Le sue parole anche su Sommer a -4 da Psg-Inter.

BEVANDA A FINE PARTITA – Nicolò Barella, su RSI, scherza un po’ con il collega svizzero: «Da buon sardo mi piace anche la birra non solo il vino, ci accontentiamo di tutto. L’importante è fare la miglior partita che possiamo, cercare di vincere questa coppa e quello che si berrà si vedrà».

DUE FINALI IN TRE ANNI – Ancora Barella sulla doppia finale: «Lo scorso anno è arrivato anche un campionato, noi cerchiamo di lottare su tutti i fronti. Fare due finali in tre anni sicuramente è un orgoglio per noi, al livello europeo vuol dire che siamo tornati. Ci godiamo questa stagione che ha dato anche qualche delusione, ma cerchiamo di concludere al meglio».

SOMMER ED ESPERIENZA PER SECONDA FINALE – Poi Barella risponde su Yann Sommer e sull’esperienza di una seconda finale da giocare: «Sommer oltre ad essere una persona stupenda è anche un grandissimo professionista. Abbiamo cercato di prendere da lui esperienza e voglia di vittoria e lui ce l’ha contagiata. Un vantaggio avere già giocato una partita del genere, che porta tante cose diverse. Ma dipende sempre da come entri, ma proveremo a ribaltare quello che è successo la volta scorsa con la nostra forza di squadra, che è sempre stata la cosa più importante».