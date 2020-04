Barcellona, Quique Setien: “Neymar o Lautaro Martinez? Bene entrambi”

Intervistato durante la trasmissione El Larguero su Cadena Ser, Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha parlato di Neymar e Lautaro Martinez

COLPO IN ATTACCO – Queste le parole di Quique Setien, allenatore del Barcellona, sui due giocatori più chiacchierati in orbita blaugrana, vale a dire Neymar e Lautaro Martinez, rispettivamente attaccanti di PSG e Inter. «Tutti i grandi calciatori mi piacciono! Neymar è senza dubbio uno di questi, ma ora, per come stanno le cose, devi considerare se questo sarà possibile o meno. Tutte le speculazioni che facciamo dipendono dalla situazione in cui si trovano i club dopo questo momento. Lautaro Martinez? Entrambi andrebbero bene».

EX INTER – Su Coutinho, accostato anche alla società nerazzurra per un suo possibile ritorno all’ombra della Madonnina. «È un grande calciatore, ma abbiamo anche Rafinha, Aleñá in prestito, più giovani giocatori… Con tutti loro non saranno in grado di rimanere ovviamente. Ci sono ancora molte cose da chiarire. Inoltre, non sappiamo che cosa farà il Bayern Monaco, se rimarranno o meno perché hanno delle possibilità».