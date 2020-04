Barcellona piglia tutto: Neymar sogno, Lautaro Martinez obbligo – MD

Come vi abbiamo anticipato ieri sera (QUI l’articolo), il Barcellona è pronto ad affondare due supercolpi in estate, nonostante l’emergenza coronavirus e i suoi impatti economici sul mondo del calcio. Stando a quanto riporta (in prima pagina) il Mundo Deportivo (quotidiano catalano), il club del presidente Josep Maria Bartomeu vuole far di tutto per portarsi a casa Neymar del Paris Saint-Germain e Lautaro Martinez dell’Inter

ENERGIE – Nonostante il contesto di profonda incertezza economica, che gravita intorno al calcio, il Barcellona avrà la forza di fare un grande mercato. Lo conferma il Mundo Deportivo, quotidiano catalano, sottolineando le due priorità del presidente Josep Maria Bartomeu. Neymar dal Paris Saint-Germain e Lautaro Martínez dall’Inter: sono loro i maggiori indiziati per vestirsi di blaugrana quest’estate. Il Barcellona, che come altri grandi club ha raggiunto un accordo coi calciatori per la riduzione degli stipendi, è convinto di poter accelerare su entrambi, senza dover compiere una dolorosa scelta.

PIGLIA TUTTO – “Lo stesso presidente del Barcellona è stato piuttosto chiaro nell’intervista rilasciata a Mundo Deportivo lo scorso luned: “Il Barça sarà sul mercato per svolgere le operazioni che ritiene appropriate. Naturalmente ne avremo la capacità (economica). Continueremo ad essere tra i club che spendono di più e per questo motivo possiamo essere quelli che pagano di più i nostri giocatori”. Parole che suonano come una dichiarazione di guerra. Nello specifico, Neymar è ancora considerato un calciatore decisivo per fare il salto di qualità per la squadra. C’è da convincere il Paris Saint-Germain, ma l’impressione è che Leonardo, DS dei parigini, abbia priorità nel trattenere Kylian Mbappé“.

ESIGENZE – Se Neymar è un obiettivo strategico per il suo calcio, ma soprattutto per il codazzo del marketing, Lautaro Martinez è una priorità, tatticamente forse più del brasiliano. Questo è l’opinione blaugrana, ​​visto che a medio termine ci sarà bisogno di un centravanti assetato in grado di sostituire il 33enne Luis Suarez. Secondo il Mundo Deportivo “l’Inter sa che non sarà in grado di trattenere Lautaro Martinez con una clausola rescissoria da 111 milioni di euro“.

SLIDING DOORS – Altro lieve “intoppo”, per quanto riguarda le due trattative, riguarda il fatto che entrambi (Neymar e Lautaro Martinez) sono extracomunitari. Al Barcellona ne sono concessi tre, come al resto dei club spagnoli. Attualmente in squadra ci sono Arthur Melo e Arturo Vidal, oltre ad Araujo, che può salire dalla squadra “B” ogni volta che è necessario. Se Vidal se ne andasse, un’opzione molto fattibile, ci sarebbe spazio per Lautaro Martinez e Neymar senza bisogno di movimenti ulteriori in uscita.

Fonte: Mundo Deportivo – Fernando Polo e Sergi Solé