Barcellona, Lewandowski torna contro l’Inter. Due assenti tra i convocati

Novità in casa Barcellona: Lewandowski ci sarà nella semifinale di ritorno di Champions League. Ecco tutti gli uomini convocati da Flick per la sfida in casa dell’Inter.

IL RITORNO – Il Barcellona dirama la sua lista dei convocati per la gara di Champions League contro l’Inter. Alla vigilia della semifinale di ritorno, in attesa di ascoltare le voci dei protagonisti, arriva una notizia degna di nota: Robert Lewandowski torna nuovamente a disposizione di Hans-Dieter Flick. La novità era già nell’aria da giorni ma adesso, con la lista dei convocati del club spagnolo a disposizione, diventa ufficiale. A San Siro, oltre a Lewandowski, il Barcellona contro l’Inter potrà contare anche su Gavi, nonostante il problema fisico rimediato nell’ultima gara di campionato dei catalani. Gli assenti per l’allenatore balugrana sono principalmente due: Balde e Koundé fermi ai box per infortunio. Di seguito la lista dei ventitré giocatori convocati del Barcellona per l’importante impegno di domani sera contro l’Inter.

Barcellona, c’è Lewandowski ma non solo: tutti i convocati di Flick contro l’Inter

Cubarsí, R. Araujo, I. Martinez, Gavi, Ferran, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Raphinha, Iñaki Peña, Christensen, Fermín, Pau Víctor, Lamine Yamal, Olmo, ⁠F. De Jong, Eric, Szczęsny, Astralaga, H. Fort, Gerard Martín, Landry e Darvich.