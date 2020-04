Barcellona, Lautaro Martinez o Neymar? Il prescelto dei blaugrana – MD

Il Barcellona avrebbe intenzione di fare un grande colpo in attacco, dove il ballottaggio sarebbe tra Lautaro Martinez e Neymar

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito del Mundo Deportivo, questa estate il Barcellona dovrà scegliere tra Lautaro Martinez e Neymar. Luis Suarez ha 33 anni e quindi urgerebbe un nome top per il reparto offensivo. Al momento l’attaccante dell’Inter sembrerebbe essere il prescelto. Sbarcando in Catalogna l’argentino, tra l’altro preferito dal connazionale Lionel Messi, aumenterebbe il proprio ingaggio da 2 a 7 milioni di euro circa. Per il fuoriclasse brasiliano invece, pur essendo un acquisto decisamente più adeguato a livello di marketing, varrebbe il discorso inverso. Insostenibile per il club spagnolo sarebbe la cifra di 36 milioni di euro percepita dal PSG a causa della crisi dovuta dall’emergenza Coronavirus. Per questa ragione dovrebbe diminuire di gran lunga lo stipendio che attualmente riceve in Francia.