Un Barcellona-Inter da romanzo! E l’Inter onora il calcio italiano – CdS

Un Barcellona-Inter clamoroso, finito 3-3 al Montjuic. La Beneamata ha tenuto testa ai fenomeni azulgrana con una prova di coraggio e personalità, che hanno onorato al meglio il calcio italiano. Questa la sottolineatura del Corriere dello Sport.

SPETTACOLO – Comunque vada l’Inter sarà da applausi, ha onorato il calcio italiano. Questa la doppia sottolineatura del Corriere dello Sport, che ha aperto così il proprio pezzo sulla partita tra Barcellona e Beneamata, definita un vero e proprio romanzo. Sì, perché di questo si è trattato. Il doppio colpo letale dei nerazzurri con Marcus Thuram e Denzel Dumfries a raggelare la spocchia dei catalani, poi il doppio recupero firmato dall’asso Lamine Yamal e dal gol di Ferran Torres, il nuovo sorpasso del gigante Denzel Dumfries e infine il bolide di Raphinha andato in porta complice la sfortunatissima deviazione di schiena di Yann Sommer. Barcellona-Inter è stato uno spot per il calcio in generale: una partita da Champions League in tutti i sensi. Spettacolo puro!

Tra Inter e Barcellona tutto rinviato a San Siro: una finale!

COME UNA FINALE – La qualificazione si deciderà al ritorno a San Siro, martedì 6 maggio. Al Meazza, davanti a 75 mila anime nerazzurre, la squadra di Simone Inzaghi sogno un altro colpaccio, stavolta quello decisivo. Una finale prima della finale l’ha definita Hans-Dieter Flick, una finale vera e propria mister Simone Inzaghi. La cosa più importante è che l’Inter c’è, eccome. La Beneamata non molla mai.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania