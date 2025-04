Barcellona-Inter, le probabili formazioni della Champions League

Barcellona-Inter si giocherà questa sera alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Montjuic: queste le probabili formazioni dell’andata delle semifinali di Champions League.

BARCELLONA-INTER, PROBABILI FORMAZIONI CASA – Il Barcellona si presenta alla sfida contro l’Inter con quattro giocatori indisponibili: Robert Lewandowski, Alejandro Baldé, Marc Casadò e Marc Bernal. Il quartetto, peraltro, potrebbe recuperare per la partita di ritorno che si giocherà martedì 6 maggio allo Stadio San Siro di Milano. Ovviamente l’assenza più pesante è quella dell’attaccante polacco, che si è fatto male nella sfida di campionato vinta dal Barcellona una decina di giorni per 4-3 contro il Celta Vigo. Al suo posto giocherà Ferran Torres, che ha ovviamente caratteristiche differenti rispetto all’ex centravanti del Bayern Monaco. Per il resto, Hans-Dieter Flick ha pochi dubbi di formazione: ci saranno, insieme a Ferran Torres, anche Lamine Yamal, Dani Olmo e Raphinha. In porta, confermato l’ex Juventus Szczesny al posto di Ter Stegen recuperato.

BARCELLONA-INTER, PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – L’Inter può sorridere per il rientro sia di Denzel Dumfries, avvenuto in realtà contro la Roma domenica, che soprattutto per quello di Marcus Thuram. Il francese non solo è stato convocato ma scenderà anche in campo dal primo minuto. Sia lunedì che nella rifinitura di ieri, ha dato segnali molto incoraggianti e dopo un colloquio avuto anche con Simone Inzaghi ha dato l’OK per giocare sin dall’inizio col Barcellona. L’unico indisponibile nell’Inter è Benjamin Pavard, out per un problema alla caviglia. E al suo posto dovrebbe giocare Yann Aurel Bisseck, in vantaggio su Matteo Darmian. A sinistra, ci sarà regolarmente al suo posto Federico Dimarco.

Barcellona-Inter, probabili formazioni

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsì, Inigo Martinez, Gerard Martin; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; Ferran Torres.

In panchina: Inaki Peña, Kochen, Araujo, Christensen, Eric Garcia, Fort, Gavi, Pablo Torre, Darvich, Ansu Fati, Fermin Lopez, Pau Victor

Allenatore: Hans-Dieter Flick

Indisponibili: Robert Lewandowski, Alejandro Baldé, Marc Casadò, Marc Bernal

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: Josep Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Carlos Augusto, Darmian, Zielinski, Frattesi, Asllani, Zalewski, Re Cecconi, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili: Pavard