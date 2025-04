Barcellona-Inter, la probabile formazione di Inzaghi: 4 big al rientro dal 1′

Meno uno a Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League. Nella probabile formazione presenti 4 big di nuovo dall’inizio.

RIFINITURA – Angiolo Radice, inviato a seguito dell’Inter, ha dato gli ultimi aggiornamenti dalla Pinetina. Ultimo allenamento per la squadra di Inzaghi, prima della partenza per Barcellona. L’allenatore nerazzurro ritrova Marcus Thuram: «La bella notizia è il recupero di Thuram, che ha svolto l’allenamento in gruppo. Il francese è stato provato titolare, in coppia con Lautaro Martinez. Unico assente Pavard: il problema rimediato alla caviglia contro la Roma lo tiene fuori per la gara di domani. Nei prossimi giorni si valuterà se sarà presente al ritorno. Per il resto tutti disponibili, Inter alla ricerca di un risultato positivo a Barcellona».

Barcellona-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

SCELTE – Per la partita del Montjuic, Simone Inzaghi, a parte il dubbio Thuram (che comunque viaggia verso una maglia da titolare), dovrà scegliere ancora in due ruoli. Ossia Dimarco o Carlos Augusto a sinistra e Bisseck o Darmian come braccetto difensivo al posto dell’infortunato Pavard. Sono in vantaggio i primi due. Per il resto, formazione praticamente fatta con il rientro dal primo minuto sia di Denzel Dumfries, che di Alessandro Bastoni ed Henrikh Mkhitaryan, fuori contro la Roma per squalifica. La probabile formazione per la partita di domani. La squadra poi dovrebbe arrivare a Barcellona intorno alle 18. E alle 19.15 ci sarà la conferenza stampa di Simone Inzaghi e Lautaro Martinez.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez